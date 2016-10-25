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Суд над Чийгозом у Криму прискорюють – адвокат

Вівторок, 25 жовтня 2016, 14:46

Суд в анексованому Росією Криму буде розглядати справу проти кримського татарина Ахтема Чийгоза чотири рази на тиждень.

Адвокат Микола Полозов не виключає, що інтенсифікація процесу викликана бажанням окупаційної "влади" винести вирок до 26 лютого – третьої річниці мітингів під кримським парламентом, у тому числі супротивників анексії АРК.

"Суд у справі Чийгоза встановив графік засідань на листопад. Процес ітиме більш інтенсивно – 4 дні на тиждень замість трьох", – написав Полозов у Twitter.

"Не виключаю, що прискорення процесу у справі Чийгоза пов'язане з бажанням влади винести вирок до дати подій – 26 лютого", – додав він.

"Дати засідань у справі Ахтема Чийгоза в листопаді: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 1", – уточнив адвокат.

У вівторок суд допитав так званого члена "народного ополчення" Петра Комова як свідка й перейшов до допиту співробітника міліції Каміла Мазахіра Мамедова, перебіжчика з МВС України до МВС РФ.

Полозов повідомив, що судді відмовилися виносити окрему ухвалу про дії Комова для спрямування до Слідчого комітету й прокуратури, про що просив захист.

Як відомо, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за участь в акції протесту проти анексії Криму 26 лютого 2014 року звинувачують за ч. 1 ст. 212 КК РФ – організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством і знищенням майна.

29 вересня 2016 року суд продовжив його арешт до січня 2017 року.

Теми: Кримсудкримські татариправа людини
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