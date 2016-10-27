Одного из "чинов" Минобороны задержали за "откат" в Херсоне

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Четверг, 27 октября 2016, 12:11

Начальника военного представительства Министерства обороны задержали со взяткой на одном из предприятий Херсона.

Как сообщает Служба безопасности Украины, он требовал от херсонского предпринимателя "откат" за согласование документов, которые подтверждают выполнение ремонтных работ военной техники за счет средств госбюджета.

Сотрудники СБУ и прокуратуры задержали военнослужащего во время получения 7 тысяч гривен взятки.

 

Вымогателю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия.

Темы: Минобороны взятка Херсонская область
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