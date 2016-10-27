Одного з "чинів" Міноборони затримали за "відкат" у Херсоні
Четвер, 27 жовтня 2016, 12:11
Начальника військового представництва Міністерства оборони затримали з хабарем на одному з підприємств Херсона.
Як повідомляє Служба безпеки України, він вимагав від херсонського підприємця "відкат" за погодження документів, що підтверджують виконання ремонтних робіт військової техніки за рахунок коштів держбюджету.
Співробітники СБУ й прокуратури затримали військовослужбовця під час отримання 7 тисяч гривень хабара.
Здирнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.