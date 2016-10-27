Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одного з "чинів" Міноборони затримали за "відкат" у Херсоні

Четвер, 27 жовтня 2016, 12:11

Начальника військового представництва Міністерства оборони затримали з хабарем на одному з підприємств Херсона.

Як повідомляє Служба безпеки України, він вимагав від херсонського підприємця "відкат" за погодження документів, що підтверджують виконання ремонтних робіт військової техніки за рахунок коштів держбюджету.

Співробітники СБУ й прокуратури затримали військовослужбовця під час отримання 7 тисяч гривень хабара.

 

Здирнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

Теми: МіноборонихабарХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Міноборони
"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити дрон зранку – ЗМІ
"Крайній цинізм": що не так із заявою Міноборони про виробництво дронів
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
Останні новини
12:49
До найвищої міри покарання заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
Усі новини...
Реклама: