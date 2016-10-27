Порошенко о повышении минималки: Не веришь? - придешь ко мне

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Четверг, 27 октября 2016, 13:46

Повышение минимальной зарплаты скажется на 4 миллионах украинцев, заявил президент Петр Порошенко.

"Вчера Кабмин объявил о решении, что с 1 января 2017 года вдвое повысить зарплату", – сказал он в Житомире.

Порошенко добавил, что это решение имеет две цели: борьба с бедностью и развитие дорог.

Президент подчеркнул, что "отвязали" минимальную зарплату от прожиточного минимума.

"Зарплата не должна быть меньше прожиточного минимума, но никто не запрещает, чтобы она была гораздо большей. Что это такое, когда у нас расходы на безработного равны зарплате? Какой дурак пойдет работать, если можно зарегистрироваться для пособия по безработицы – ничего не делать и получать одну и ту же зарплату в 1400 гривен?", – сказал он.

"Пособие будет оставаться таким же – 1450 гривен. А человек, если он работает целую рабочую неделю полный рабочий день, будет зарабатывать 3200 – и будет разница! Не веришь? Я тебе говорю. Придешь ко мне…", – заявил Порошенко кому-то в зале, кто сидел напротив его.

"Когда раньше повышали зарплаты? Напомнить тебе? Это было здесь недалеко, в Бердичеве, в 2004-му году, за два месяца до выборов. А мы приняли решение сейчас повысить", – подчеркнул президент.

По его словам, основную выгоду от этого решения получат 4 миллиона украинцев, которые сейчас работают и имеют зарплату менее 1,5 тысячи гривен.

Президент подчеркнул, что в бюджетной сфере это повышение ляжет на госбюджет, а в бизнесе – на предпринимателей.

"Бизнесу снизили налоговую нагрузку на зарплаты: раньше они платили 43%, а сейчас 20%. Да то, что ты сэкономил и не додал государству – это же не за твой счет, отдай людям! Это честно. И откуда есть ресурс? В том числе для тех Фомов неверующих, которые сейчас к этому скептически относятся", – заявил Порошенко.

Он также рад, что решением о повышении минимальной зарплаты "застали врасплох" оппонентов – и они "не знали, что говорить": "Сначала сказали, что мало повысили – так в 2 раза! А-а… мало! "Так это мы сделали, потому что мы требовали". Да ничего вы не требовали! Вы были при власти и могли бы повысить, если бы не воровали".

"И у нас на сегодняшний день не очень легкое бюджетное положение. Вы нарастили долги по энергоносителям и газу в НАК "Нафтогаз" – у нас сейчас нулевой дефицит! Вы сидели на газовой игле у России – мы сейчас не покупаем ни кубометра, обеспечив энергетическую независимость нашего государства. И сейчас будем повышать минимальную зарплату", – заявил президент.

Порошенко добавил, что с 1 декабря также будут повышены пенсии на 10%.

Алена Рощенко, УП

Темы: зарплаты Порошенко
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Комментарии — 8
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko27.10.2016 14:27
и перед этим отпустили цены) уже сейчас каждую неделю в небольших магазинах продавщицы извиняющимся голосом говорят - новая поставка будет дороже, цены вырастут. Могу себе только представить, что и сколько будет стоить, и как быстро цены "сожрут" это повышение.
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша27.10.2016 14:25
formalin:
Тобто нова серія зрівнялівки: мінімалка підвищується, а всі інші зарплати не ростуть пропорційно, а заморожуються?
та они не будут расти, и минималки не вырастут. это опережение экономики. нынешние зарплаты, которые в большинстве на 70-80% "серые", построены как раз на минималке 1200. когда она превратится в 3200, бизнес становится перед выбором: увольнять сотрудников (невозможно потянуть двукратное увеличение фондов оплаты труда), оформлять их на полставки-полдня-пару часов или закрываться. платить в 2 раза больше - как сотрудникам, так и налогов - никто не будет, потому что для этого нужно сделать свои товары-услуги дороже в 2 раза. а кто их тогда будет покупать?
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша27.10.2016 14:22
Taras Orel:
вы такой смешной. с какого перепугу без снижения налогового бремени работодатель поднимет зарплату в 2 раза? он оформит такого человека на неполный день и будет платить ему 900 гривен официально, еще меньше, чем он получал, а остальное - в конверте. вы в Украине вообще живете? это стандартная практика ВСЕГО украинского бизнеса, потому что предыдущее правительство говорило о снижении налогового бремени, а это - нет. и без этого снижения нихрена не поменяется.
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IP: 46.175.78.---vik735227.10.2016 14:22
Що таке 3200 гривень? Це чотири філіжанки кави на день, нешановний пан президент. Ми вже чули відповідь на питання - коли солдат буде отримувати 1000 гривень на день? Яка пролунала відповідь? Нагадаю. Театрально поставленим голосом Порошенко прокричав - 26 числа, запиши - 26 числа! Порошенко хворий, ця хвороба називається МІФОМАНІЄЮ, але вона має другу назву - синдром Мюнхаузена. Вчені пишуть -"Патологічну брехливість слід розглядати як частину базового психологічного розладу особистості, ніж окремо виділене захворювання".
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша27.10.2016 14:20
конечно, скажется. путем роста цен, падения курса нацвалюты, бешеного роста расходов бизнеса и ухода его в тень.
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