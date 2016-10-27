Порошенко о повышении минималки: Не веришь? - придешь ко мне

Повышение минимальной зарплаты скажется на 4 миллионах украинцев, заявил президент Петр Порошенко.

"Вчера Кабмин объявил о решении, что с 1 января 2017 года вдвое повысить зарплату", – сказал он в Житомире.

Порошенко добавил, что это решение имеет две цели: борьба с бедностью и развитие дорог.

Президент подчеркнул, что "отвязали" минимальную зарплату от прожиточного минимума.

"Зарплата не должна быть меньше прожиточного минимума, но никто не запрещает, чтобы она была гораздо большей. Что это такое, когда у нас расходы на безработного равны зарплате? Какой дурак пойдет работать, если можно зарегистрироваться для пособия по безработицы – ничего не делать и получать одну и ту же зарплату в 1400 гривен?", – сказал он.

"Пособие будет оставаться таким же – 1450 гривен. А человек, если он работает целую рабочую неделю полный рабочий день, будет зарабатывать 3200 – и будет разница! Не веришь? Я тебе говорю. Придешь ко мне…", – заявил Порошенко кому-то в зале, кто сидел напротив его.

"Когда раньше повышали зарплаты? Напомнить тебе? Это было здесь недалеко, в Бердичеве, в 2004-му году, за два месяца до выборов. А мы приняли решение сейчас повысить", – подчеркнул президент.

По его словам, основную выгоду от этого решения получат 4 миллиона украинцев, которые сейчас работают и имеют зарплату менее 1,5 тысячи гривен.

Президент подчеркнул, что в бюджетной сфере это повышение ляжет на госбюджет, а в бизнесе – на предпринимателей.

"Бизнесу снизили налоговую нагрузку на зарплаты: раньше они платили 43%, а сейчас 20%. Да то, что ты сэкономил и не додал государству – это же не за твой счет, отдай людям! Это честно. И откуда есть ресурс? В том числе для тех Фомов неверующих, которые сейчас к этому скептически относятся", – заявил Порошенко.

Он также рад, что решением о повышении минимальной зарплаты "застали врасплох" оппонентов – и они "не знали, что говорить": "Сначала сказали, что мало повысили – так в 2 раза! А-а… мало! "Так это мы сделали, потому что мы требовали". Да ничего вы не требовали! Вы были при власти и могли бы повысить, если бы не воровали".

"И у нас на сегодняшний день не очень легкое бюджетное положение. Вы нарастили долги по энергоносителям и газу в НАК "Нафтогаз" – у нас сейчас нулевой дефицит! Вы сидели на газовой игле у России – мы сейчас не покупаем ни кубометра, обеспечив энергетическую независимость нашего государства. И сейчас будем повышать минимальную зарплату", – заявил президент.

Порошенко добавил, что с 1 декабря также будут повышены пенсии на 10%.

Алена Рощенко, УП