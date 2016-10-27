Amnesty International: Клыха должны осмотреть независимые медики

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Четверг, 27 октября 2016, 14:49

Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что психическое состояние осужденного в России украинца Станислава Клыха является крайне тяжелым и он должен быть осмотрен независимыми специалистами.

Об этом заявил директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен, сообщает Amnesty International Украина.

Дальхизен заявил, что все запросы о независимой психиатрической экспертизе по Клыху были отклонены, и вместо этого его признали способным выстоять в суде. Он также напомнил, что до момента применения пыток Клых не имел в анамнезе психических заболеваний.

"Игнорирование состояния здоровья Станислава Клыха, несмотря на доказательства, свидетельствующие о его уязвимости, является жестким и бесчеловечным. Его должен осмотреть независимый медицинский специалист как можно скорее", – заявил Дальхизен.

В заявлении организации говорится, что Клых, а также Николай Карпюк, которых обвинили в участии в чеченской войне, дали против себя показания под жестокими пытками и "стали жертвами пародии на правосудие".

"Дело России против этих людей не поддается логическому объяснению. Многочисленные нарушения справедливого судебного разбирательства и неубедительные доказательства обвинения свидетельствуют о сфабрикованном деле. Их лишили доступа к своим адвокатам и они утверждают, что давали показания под пытками", – добавил Дальхизен.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Клых и Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн.

В четверг верховный суд России подтвердил приговор Карпюку и Клыху.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные Росcия Чечня
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