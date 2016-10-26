Верховный суд оставил в силе приговоры Карпюку и Клыху

Верховный суд РФ подтвердил приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху

Об этом сообщает Медиазона.

Суд оставил в силе предыдущее решение чеченского суда.

"ВС постановляет: отменить частное определение в отношении адвокатов Дубровиной и Ицлаева, приговор Верховного Суда Чеченской республики Клыху и Карпюку оставить без изменений, их апелляционную жалобу — без удовлетворения", - заявил судья.

По словам адвоката Ильи Новикова, вступление приговора в силу открывает новые возможности для переговоров об обмене Клыха и Карпюка.

"Мы знаем, что это возможно, что это бывает", - сказал он.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Клых и Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн.

"Мемориал" признал их политзаключенными.