Антикоррупционное бюро занялось информацией о премии НАЗК

00
1
Четверг, 27 октября 2016, 14:56

Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию о том, что члены Национального агентства по предотвращению коррупции самостоятельно премировали себя в сентябре и июле.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают Українські новини.

"Сейчас как раз занимаемся этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопрос о проверке НАБУ указанной информации.

При этом Сытник не смог ответить, будет ли открыто уголовное производство по этому факту.

Ранее появилась информация о том, что четыре члена Национального агентства по предотвращению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты.

Согласно информации, в июле и сентябре все четыре члена НАЗК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавок.

Темы: НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ завершило досудебное расследование против Переломы и Щурикова 26 октября 2016, 19:32
НАБУ задержало экс-директора "Укрзализнычпостача" 26 октября 2016, 18:15
НАБУ начало проверку "квартир Луценко" 26 октября 2016, 14:30
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.243.---Evgen Loyko27.10.2016 15:14
Сытник просто постеснялся сказать, что они, как и в других случаях с антикоррупционерами, просто проведут "проверку" а потом - брифинг, на котором объяснят нам, что всё нормально, всё законно, и дела никакого нет.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В ТОП-3 самых богатых украинцев Ахметов, Пинчук и Коломойский
Тимошенко оплачивает услуги американских лоббистов через оффшоры?
В ГПУ говорят, что нашли общий язык с трибуналом Гааги по Януковичу и К°
При обыске у заместителя Гонтаревой изъяли мобильный
Все новости
Образование

В сеть выложили видео для учителей математики 1-4 классов

Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...