СМИ: Члены НАПК ежемесячно премировали себя, увеличив выплаты в 10 раз
Четыре члена Национального агентства по предупреждению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты.
Как сообщают журналисты программы "Схемы", в результате этого вместо одного стандартного оклада члены НАПК получали по четыре.
Согласно информации, в июле и сентябре текущего года все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавкам.
"Критерии успешности работы членов НАПК определяли сами члены НАПК. Они решили, что надо себя премировать. Они считают, что работают достаточно успешно и выполняют свои функции. Но то, что мы видим как антикоррупционная организация снаружи, НАПК не обеспечило функционирование системы электронного декларирования должным образом", - сообщила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.
На вопрос, что послужило причиной увеличения выплаты в десять раз от размера установленного оклада, председатель НАПК Наталья Корчак пожаловалась на несвоевременное финансирование правительством работы своего ведомства и сообщила, что за счет премий, проведенных через зарплату, члены НАПК обустраивали свои рабочие места и заправляли картриджи.
"Более того, значительная часть премий идет на то, чтобы каким-то образом устроить свои рабочие места. Это сейчас мы начали закупки какие-то делать из своих средств, а до этого времени мы и картриджи заправляли и приносили свои компьютеры", - сообщила Корчак.
"Фактически мы запускаем электронное декларирование без надлежащего материально-технического обеспечения. И более того - когда мы эти средства просили, никто нам их оперативно не выделило до конца. И вопросы будут решать за счет бюджета на следующий год. А то, как мы делаем, какие усилия мы к этому прилагаем, это никого не интересует ", - добавила глава НАПК.
На утро 27 октября запланировано экстренное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как сообщает пресс-служба агентства, на повестке дня единственный вопрос - состояние функционирования системы электронных деклараций.
Ранее сообщалось о нестабильной работе системы, в НАПК это объяснили большим количеством запросов.
В сентябре систему электронного декларирования удалось запустить с двухнедельной задержкой и со второй попытки. 31 августа, накануне запуска, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "программа кардинально переработана".
После запуска НАПК несколько раз восстанавливали работу Реестра, а чиновникам приходилось переподавать свои декларации.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин ранее заявлял, что Нацагентство по предупреждению коррупции планирует перенести сроки подачи электронных деклараций на 2 месяца.