Антикорупційне бюро зайнялося інформацією про премії НАЗК

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Четвер, 27 жовтня 2016, 14:56

Національне антикорупційне бюро перевіряє інформацію про те, що члени Національного агентства із запобігання корупції самостійно преміювали себе у вересні й липні.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають Українські новини.

"Зараз саме займаємося цим питанням", - сказав він, відповідаючи на запитання про перевірку НАБУ зазначеної інформації.

При цьому Ситник не зміг відповісти, чи буде відкрито кримінальне провадження за цим фактом.

Раніше з'явилася інформація про те, що чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки й премії в розмірі місячної зарплати.

Відповідно до інформації, у липні й вересні всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу й надбавок.

Теми: НАБУ
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko27.10.2016 15:14
Сытник просто постеснялся сказать, что они, как и в других случаях с антикоррупционерами, просто проведут "проверку" а потом - брифинг, на котором объяснят нам, что всё нормально, всё законно, и дела никакого нет.
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