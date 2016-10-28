В АТО назвали обстрел Макеевки провокацией боевиков

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Пятница, 28 октября 2016, 12:50

Пресс-центр украинского штаба АТО считает, что обстрел жилых кварталов подконтрольной сепаратистам Макеевки в четверг вечером является результатом "кровавой провокации оккупантов на донецком направлении".

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

В сообщении утверждается, что в четверг вечером боевики начали "массовые обстрелы из тяжелого вооружения позиций сил АТО между Авдеевкой и Ясиноватой".

"С целью сокрытия своих агрессивных действий, оккупанты совершили очередное военное преступление, также обстреляв из артиллерийского вооружения жилые кварталы подконтрольного им города Макеевка. Стрельба велась с вражеских позиций, оборудованных в районе сел Минеральное, Яковлевка и города Ясиноватая", – сказано в сообщении.

"Эта варварская акция оккупантов имела целью дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах международного сообщества и местного населения, скрыть нарушения Минских договоренностей со стороны врага и запугать мирных жителей на оккупированных территориях", – добавили в пресс-центре.

Там также заверили, что Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских договоренностей и ни разу не использовали оружие против мирного населения.

"Силы АТО не применяют тяжелое вооружение, поскольку оно отведено на определенное расстояние. В то же время украинские войска оставляют за собой право на адекватный ответ в случае угрозы жизни личного состава и предупреждения атак противника", – добавили в пресс-центре.

В свою очередь в СММ ОБСЕ сообщили "Украинской правде", что им известно об обстреле и сейчас ведется уточнение этой информации.

"СММ ОБСЕ известно о сообщениях в СМИ по поводу инцидента в Макеевке. СММ уточняет информацию путем патрулирования с обеих сторон линии столкновения, полученные наблюдения будут представлены в ежедневном отчете СММ, который будет опубликован завтра", – заявили в миссии.

По данным "Новостей Донбасса", которые ссылаются на сообщения информационных ресурсов сепаратистов, из-за обстрела жилых кварталов подконтрольной донецким боевикам Макеевки вечером 27 октября погибли двое человек, еще трое получили ранения.

Боевики обвинили в обстреле украинские войска. По их данным, обстрел состоялся около 19:00.

По сообщениям из социальных сетей, попадания зафиксированы в многоэтажных домах вблизи рынка "К-7", магазина "Эльбрус", в районе 32-й школы, а также в жилых домах по улицам Героев Сталинграда, переулок Газетный и Ильича. Как пишут пользователи "Вконтакте", в доме возле рынка "К-7" из-за попадания снаряда разрушен лестничный проход между 5 и 6 этажами, а также повреждена газовая труба, что привело к взрыву.

 
Фото: Новости Донбасса

Также в группировке заявляют, что в Кировском районе Макеевки обстрелом повреждены минимум 7 домов. В том числе есть прямые попадания в многоквартирные дома на улицах Коккинаки, Героев Сталинградцев и проспекте Газетном.

Позднее сепаратисты заявили, что инициировали внеочередную встречу Контактной группы в режиме видеоконференции. Как заявил член группировки Денис Пушилин, встреча должна состояться в течение ближайших 24 часов, что предусмотрено дополнением к Комплексу мер.

Олег Шанковский, УП

Темы: АТО Макеевка обстрел
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