У Нищука есть наличка в валюте, но недвижимостью он не владеет

1262 просмотра
0
Пятница, 28 октября 2016, 13:33

Министр культуры Евгений Нищук задекларировал 194 392 гривны заработка за 2015 год, из которых 182 891 гривны – это зарплата в театре имени Франко в Киеве, а остальное – актерские гонорары.

Еще суть больше 20 тысяч гривен составили проценты с банковского вклада.

Также Нищук указал в электронной декларации, что имеет 43 тысячи долларов и 15 тысяч евро наличкой и 10 649 долларов на счету в банке.

В документе еще есть данные о жене министра – актрисе Оксане Батько-Нищук, которая умерла 7 октября этого года.

Она вместе с сыном значится совладелицей квартиры площадью 41,7 кв. м (приобретенной 5 июля 2012 года за 35 496 гривен) и дома площадью 41,7 кв. м (приобретенного 10 июля 2015 года за 400 тысяч гривен): за Оксаной Батько-Нищук значится по 40% собственности на них, за Алексеем Евгеньевичем Нищуком – по 60%.

Сам Евгений Нищук пользуется этой недвижимостью, а также квартирой брата Богдана общей площадью 68,2 кв. м (приобретенной 1 октября 2012 года за 1 206 743 гривен).

Алена Рощенко, УП

Темы: декларация Минкультуры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У супругов Гриневич наличкой 33 тысячи долларов 28 октября 2016, 12:49
Глава НКРЭ Вовк показал 390 тысяч долларов и 60 тысяч евро на руках 28 октября 2016, 12:16
Розенко задекларировал подаренную квартиру и немало налички 28 октября 2016, 12:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen вывела в Украину 72 млн дивидендов от Липецких активов
Первой в суд пойдет дело о госизмене Януковича – Луценко
Франция и Бельгия заблокировали прогресс в одобрении украинского безвиза
Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине
Все новости
Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян