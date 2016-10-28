У Нищука есть наличка в валюте, но недвижимостью он не владеет

Министр культуры Евгений Нищук задекларировал 194 392 гривны заработка за 2015 год, из которых 182 891 гривны – это зарплата в театре имени Франко в Киеве, а остальное – актерские гонорары.

Еще суть больше 20 тысяч гривен составили проценты с банковского вклада.

Также Нищук указал в электронной декларации, что имеет 43 тысячи долларов и 15 тысяч евро наличкой и 10 649 долларов на счету в банке.

В документе еще есть данные о жене министра – актрисе Оксане Батько-Нищук, которая умерла 7 октября этого года.

Она вместе с сыном значится совладелицей квартиры площадью 41,7 кв. м (приобретенной 5 июля 2012 года за 35 496 гривен) и дома площадью 41,7 кв. м (приобретенного 10 июля 2015 года за 400 тысяч гривен): за Оксаной Батько-Нищук значится по 40% собственности на них, за Алексеем Евгеньевичем Нищуком – по 60%.

Сам Евгений Нищук пользуется этой недвижимостью, а также квартирой брата Богдана общей площадью 68,2 кв. м (приобретенной 1 октября 2012 года за 1 206 743 гривен).

Алена Рощенко, УП