Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У министра культуры умерла жена

Пятница, 7 октября 2016, 12:04

Министр культуры Евгений Нищук потерял жену.

О смерти актрисы Оксаны Батько-Нищук сам министр сообщил 7 октября в Facebook.

"Сегодня во сне не стало матери моего сына, очень талантливой актрисы, моей жены, родной души Оксаны Батько-Нищук. Очень искреннего и открытого человека, которая сильно любила людей", – написал он.

 

"Это шок.. Это безумная потеря.. Это переживание за сына, как он это перенесет.. Очень больно", – отметил Нищук.

Оксана Батько-Нищук 1973 года рождения была актрисой Киевского театра имени Ивана Франко. 

Вместе с Евгением Нищуком воспитывала сына Олексу 1995 г. р.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: