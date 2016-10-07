У министра культуры умерла жена

Министр культуры Евгений Нищук потерял жену.



О смерти актрисы Оксаны Батько-Нищук сам министр сообщил 7 октября в Facebook.



"Сегодня во сне не стало матери моего сына, очень талантливой актрисы, моей жены, родной души Оксаны Батько-Нищук. Очень искреннего и открытого человека, которая сильно любила людей", – написал он.

"Это шок.. Это безумная потеря.. Это переживание за сына, как он это перенесет.. Очень больно", – отметил Нищук.

Оксана Батько-Нищук 1973 года рождения была актрисой Киевского театра имени Ивана Франко.

Вместе с Евгением Нищуком воспитывала сына Олексу 1995 г. р.

Украинская правда