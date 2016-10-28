Нищук має готівку в валюті, але нерухомістю не володіє

Міністр культури Євген Нищук задекларував 194 392 гривні заробітку за 2015 рік, із яких 182 891 гривні – це зарплата у театрі імені Франка у Києві, а решта – акторські гонорари.

Ще трохи більше 20 тисяч гривень становили відсотки з банківського внеску.

Також Нищук вказав у електронній декларації, що має 43 тисячі доларів і 15 тисяч євро готівкою і 10 649 доларів на рахунку в банку.

У документі ще є дані про дружину міністра – акторку Оксану Батько-Нищук, яка померла 7 жовтня цього року.

Вона разом із сином значиться співвласницею квартири площею 41,7 кв. м (придбаної 5 липня 2012 року за 35 496 гривень) й будинку площею 41,7 кв. м (придбаного 10 липня 2015 року за 400 тисяч гривень): за Оксаною Батько-Нищук значиться по 40% власності на них, за Олексою Євгеновичем Нищуком – по 60%.

Сам Євген Нищук користується цією нерухомістю, а також квартирою брата Богдана загальною площею 68,2 кв. м (придбаною 1 жовтня 2012 року за 1 206 743 гривень).

Олена Рощенко, УП