В МИД РФ назвали фейком гибель 22 детей в сирийской провинции Идлиб

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Суббота, 29 октября 2016, 02:05

В МИД России назвали фейком фотографии последствий и сам авиаудар по школе в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли более 20 детей.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в facebook.

"Сегодня после экспертного анализа фотографий из сирийской деревни Хаас оказалось, что не было никакого обстрела школы, и жертв тоже не было. Фотографии - компьютерная графика. Убитые школьники - страшная фантазия "активистов" и Аль-Джазиры с Индепендент", - написала она.

 

Как сообщалось, в результате воздушных ударов, нанесенных 26 октября по школе в сирийском Идлибе погибли 22 ребенка и 6 учителей.

Россия заявила, что непричастна к этой атаке.

В Белом доме считают, что в авианалете на школу в Идлибе, виноваты либо российские, либо сирийские самолеты.

Темы: Сирия Росcия
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IP: 193.254.220.---Taras Orel29.10.2016 02:20
Все, що не нафотошоплено в РФ - все фейк
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