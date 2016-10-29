В МИД РФ назвали фейком гибель 22 детей в сирийской провинции Идлиб

В МИД России назвали фейком фотографии последствий и сам авиаудар по школе в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли более 20 детей.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в facebook.

"Сегодня после экспертного анализа фотографий из сирийской деревни Хаас оказалось, что не было никакого обстрела школы, и жертв тоже не было. Фотографии - компьютерная графика. Убитые школьники - страшная фантазия "активистов" и Аль-Джазиры с Индепендент", - написала она.

Как сообщалось, в результате воздушных ударов, нанесенных 26 октября по школе в сирийском Идлибе погибли 22 ребенка и 6 учителей.

Россия заявила, что непричастна к этой атаке.

В Белом доме считают, что в авианалете на школу в Идлибе, виноваты либо российские, либо сирийские самолеты.