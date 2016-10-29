Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

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Суббота, 29 октября 2016, 09:45

Российские наемники в пятницу вечером вновь открывали огонь на направлении контрольного поста "Марьинка".

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, обстрел начался в 22 часа. К тому времени пропускные операции на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись.

Огонь террористы вели из лесополосы на окраине н.п. Александровка. Они использовали стрелковое оружие различного калибра. Обстрел продолжался почти час.

Пресс-служба напоминает, что днем ранее российско-террористические войска также открывали огонь на данном направлении. Обстрел продолжался более 3 часов, сначала враг использовал стрелковое оружие, а затем применил АГС-17 и РПГ.

Украинская правда

Темы: АТО Пограничная служба
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