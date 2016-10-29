Бойовики знову обстріляли напрямок КП "Мар'їнка"

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Субота, 29 жовтня 2016, 09:45

Російські найманці у п'ятницю ввечері знову відкривали вогонь на напрямку контрольного поста "Мар’їнка".

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, обстріл розпочався о 22-й годині. На той час пропускні операції на даному дорожньому коридорі уже не здійснювалися.

Вогонь терористи вели з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка. Вони використовували стрілецьку зброю різного калібру. Обстріл тривав майже годину.

Прес-служба нагадує, що днем раніше російсько-терористичні військ також відкривали вогонь на даному напрямку. Обстріл тривав більше 3 годин, спочатку ворог використовував стрілецьку зброю, а згодом застосував АГС-17 і РПГ.

Українська правда

Теми: АТО Прикордонна служба
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