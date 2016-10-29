Станцуете свою докторскую! Ученые танцуя объясняли свои диссертации

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Суббота, 29 октября 2016, 17:45

Министр обороны Степан Полторак поставил задачу командирам всех уровней обеспечить своевременную доставку вещевого обеспечения частям и лично контролировать порядок выдачи имущества военнослужащим.

Об этом Полторак заявил 29 октября в ходе заседания коллегии МОУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по состоянию на конец октября заключены 375 дополнительных соглашений на 155 договоров на общую сумму почти 1,5 млрд гривен, что составляет 100% выделенного финансового ресурса на 2016 год.

Сообщается, что в течение ноября будут поставлены новые образцы форменной одежды и обуви: зимние куртки и брюки, а также зимние берцы. Этими вещами в первую очередь будут обеспечены военнослужащие, несущие службу на передовой.

Кроме того Полторак "поставил задачу изменить подходы к подготовке существующего жилищно-казамернного фонда и строительства нового", в частности это касается размещения новосозданных  бригад.

"Мы должны отойти от советского подхода, нужно искать новые формы строительства и размещения подразделений, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации. Особенно это касается тех бригад, которые были недавно созданы и сейчас вернулись из района проведения антитеррористической операции", - заявил глава Минобороны.

Украинская правда

Темы: армия Полторак АТО
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