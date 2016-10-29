Полторак наказав своєчасно видавати військовим речове забезпечення

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Субота, 29 жовтня 2016, 17:45

Міністр оборони Степан Полторак поставив завдання командирам усіх рівнів забезпечити своєчасну доставку речового забезпечення до частин та особисто контролювати порядок видачі майна військовослужбовцям.

Про це Полторак заявив 29 жовтня під час засідання колегії МОУ, повідомляє прес-служба відомства. 

Згідно з повідомленням, станом на кінець жовтня укладено 375 додаткових угод на 155 договорів на загальну суму майже 1,5 млрд гривень, що становить 100% виділеного фінансового ресурсу на 2016 рік.

Повідомляється, що упродовж листопада буде поставлено нові зразки форменого одягу та взуття: зимові куртки та штани, а також зимові берці. Цими речами в першу чергу будуть забезпечені військовослужбовці, які несуть службу на передовій.

Окрім того Полторак "поставив завдання змінити підходи до підготовки існуючого житлово-казамернного фонду та будівництва нового", зокрема це стосується розміщення новостворених бригад.

"Маємо відійти від радянського підходу, потрібно шукати нові форми будівництва та розміщення підрозділів, які повертаються в пункти постійної дислокації. Особливо це стосується тих бригад, які були нещодавно створені і зараз повернулися із району проведення Антитерористичної операції", - заявив глава Міноборони. 

Українська правда 

Теми: армія Полторак АТО
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