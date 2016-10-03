Климкин поднимет вопрос журналиста Сущенко в Совете Европы

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Понедельник, 3 октября 2016, 10:59

Министр иностранных дел Павел Климкин во время визита в Страсбург на дни украинских реформ в Совете Европы поднимет вопрос о задержании в РФ корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко.

Об этом рассказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер МИД Марьяна Беца.

"Министр иностранных дел Павел Климкин намерен поднять вопрос о задержании в России журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в ходе визита в Совет Европы ", – сказала она.

Беца отметила, что МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста, а также возможность доступа к нему консулов.

Она проинформировала, что МИД находится на связи с родственниками задержанного журналиста.

Сущенко – собственный корреспондент информационного агентства "Укринформ" во Франции. Агентство называет это задержание спланированной провокацией.

ФСБ России называет Сущенко полковником украинского Главного управления разведки. 1 октября он был арестован московским судом на два месяца.

Интересы Сущенко будет представлять адвокат Марк Фейгин.

Темы: СМИ Росcия
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