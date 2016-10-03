Журналист "Укринформа" Сущенко арестован в Москве на 2 месяца

Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже.

Об этом сообщает в понедельник российское издание "Интерфакс".

"Сущенко арестован на два месяца", – сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Сущенко – парижский корреспондент издания "Укринформ", прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже. ФСБ РФ заявляет, что украинский журналист является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В Укринформе заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.