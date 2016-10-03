За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 2 ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, 2 получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий 1 военнослужащий погиб, двое получили ранения", - сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко уточнил, что эти потери силы АТО понесли вследствие враждебных обстрелов: 1 боец погиб в районе н.п. Крымское, 2 солдат получили ранения под Авдеевкой.

Валентина Романенко, УП