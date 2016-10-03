В Раде хотят отбирать частоты у каналов, которые скрывают владельца

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Понедельник, 3 октября 2016, 13:01

Верховной Раде предлагают внести изменения в законодательство, по которым на культурно-образовательное вещание могут передавать частоты тех радио- и телеканалов, которые работают против Украины или не называют своего владельца.

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на согласительном совете парламента.

"Приятно видеть вопросы культуры, науки и образования отдельным днем. Хотел бы попросить лидеров фракций поддержать наши законопроекты", – сказал он.

В частности, Княжицкий назвал законопроект №2537, который предполагает создание теле- и радиоканалов культурно-образовательного вещания.

"В этом законе речь идет о том, что у тех каналов, которые не показывают прозрачности своей собственности или ведут антигосударственную политику, можно эти (их) частоты передать для создания культурно-образовательного вещания и регионального вещания общественного вещания, чего у нас не существует", – сказал он.

Княжицкий также поблагодарил за поддержку закона об украинском кинематографе – и попросил налоговый комитет рассмотреть законопроекты №3238 и №3239 об изменениях в налоговый и таможенный кодексы.

"Бюджетный комитет уже прошел законопроект об изменениях в бюджетный кодекс №3240 о поддержке кинематографа. И я просил бы, господин глава, чтобы вы поставили его на четверг, чтобы мы завершили этот полный цикл по кинематографу", – сказал он.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поддержал это: "№3240 будет поставлен, если есть решение комитета, – это ваш день".

Он призвал налоговый и бюджетный комитеты предоставить финансовую основу для реализации законопроекта о поддержке кинематографа, рассмотрев упомянутые законопроекты.

Алена Рощенко, УП

Темы: СМИ Верховная Рада законодательство культура
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