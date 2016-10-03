Племянника Генсека ООН осудили за мошенничество

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Понедельник, 3 октября 2016, 13:53

Суд в Сеуле постановил племяннику Генсека ООН Пан Ги Муна заплатить $ 590 тысяч компенсации одной из южнокорейских фирм.

Об этом в понедельник сообщает Koreatimes.

Таким образом, суд признал его виновным в мошенничестве.

По данным следствия, Пан Чу Хен в 2014 пообещал компании Keangnam Enterprises организовать продажу небоскреба во Вьетнаме правительства Катара, получив за предполагаемое содействие денежное вознаграждение.

При этом он заявил, что воспользуется своими родственными связями с дядей, чтобы непосредственно связаться с эмиром Катара.

По информации обвинения, Пан Чу Хен сфабриковал документы, в которых власти Катара якобы выразили намерение приобрести объект недвижимости, принадлежащий компании.

В марте 2015 года компания объявила о банкротстве, а ее председатель Ван Санг-Йонг совершил самоубийство через месяц на фоне обвинений в растрате.

Отмечается, что приговор был вынесен заочно.

Темы: ООН деньги Восток
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