Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос – ГПУ

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко и председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль игнорируют вызовы на допрос в рамках расследования "майдановских дел".



Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк,



"Яценюк, Кличко и Москаль вызовы игнорируют, нет контакта с самыми лицами", – сказал он, добавив, что повестки направляли, но явок не было, а помощники этих людей переносили даты допросов.



Так же в ГПУ ждут, пока появится "окно" в расписании Петра Порошенко.



"Президент Украины на допрос еще не приходил, мы все ждем "окна" в его графике", – сообщил Горбатюк.