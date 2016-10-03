Яценюк, Кличко и Москаль игнорируют вызовы на допрос – ГПУ

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Понедельник, 3 октября 2016, 13:58

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко и председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль игнорируют вызовы на допрос в рамках расследования "майдановских дел".

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк,

"Яценюк, Кличко и Москаль вызовы игнорируют, нет контакта с самыми лицами", – сказал он, добавив, что повестки направляли, но явок не было, а помощники этих людей переносили даты допросов.

Так же в ГПУ ждут, пока появится "окно" в расписании Петра Порошенко.

"Президент Украины на допрос еще не приходил, мы все ждем "окна" в его графике", – сообщил Горбатюк.

Темы: Генпрокуратура Евромайдан Яценюк Кличко Москаль
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