Нищук: Нидерланды блокируют участие Украины в суде о "скифском золоте"

Нидерланды препятствуют визиту украинской делегации в эту страну на суд по делу о возврате в Украину экспонатов музеев Крыма, находящихся в музее университета Амстердама.

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук на пресс-конференции, сообщают "Украинские новости".

"Есть много преград. Доходит до того, что блокируется. Я не хочу сейчас называть, но есть сложности с визами, с непосредственным пребывания в Нидерландах", – сказал он.

По словам Нищука, на данный процесс влияет России через свои спецслужбы.

Он добавил, что по данному вопросу намерен обратится к послу Нидерландов в Украине.

Как известно, окружной суд Амстердама начнет рассмотрение дела о возврате Украине экспонатов крымских музеев 5 октября. Министерство культуры не считает власти Крыма стороной в переговорах по этому вопросу.

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев, известных как "скифское золото", возник после аннексии Крыма Россией. В это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме.

После завершения выставки, нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, который был определен их хранителем соответствующим решением Министерства культуры, мотивируя отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

Согласно законам Украины, все предоставленные экспонаты являются частью Музейного фонда Украины и могут передаваться на временное хранение только на основании заключенных контрактов.

Контракт, который давал право на временное хранение коллекции Музеем Аллард Пирсон завершился 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.