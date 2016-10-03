Деканоидзе подробно рассказала, что хотят разрешить полицейским

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Понедельник, 3 октября 2016, 16:09

МВД планирует внести ряд изменений в законодательство, регламентирующее работу полицейских.

Об этом заявила руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе на брифинге в понедельник.

"Это будут изменения, точнее уточнения в некоторых законах Украины, в том числе в Кодексе Украины об админнарушении, в законе Украины о дорожном движении и в законе Украины о Нацполиции", - сказала она.

"Мы хотим уточнить нормы, которые не только будут защищать полицейских, а в первую очередь, будут защищать граждан Украины", - добавила она.

Она привела несколько изменений, которые планируют ввести.

"В законе Украины о дорожном движении мы хотим уточнить норму, когда полицейский останавливает человека (транспортное средство) и предупреждает водителя, что нельзя оставлять салон", - сказала она.

"Когда полицейский говорит, что вы должны остаться в машине... то вы должны остаться в салоне автотранспорта", - добавила она.

В то же время она отметила, что у руководства Нацполиции нет инициативы запрещать видеосъемку работы полицейских.

"(Планируется - ред.) уточнить порядок предъявления документов водителя полицейским... Сейчас у нас водитель предъявляет документы. Будем уточнять, что водитель должен передать документы", - сказала Деканоидзе.

"Хотим увеличить ответственность за побег с места ДТП", - сообщила она.

По ее словам, "планируется уточнение оснований для временного задержания транспортного средства".

"Хотим уточнить меру проведения осмотра водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения без участия свидетелей", - сказала Деканоидзе.

"Хотим уточнить степень и право полицейского на осмотр транспортного средства, его багажного отделения и салона", - сказала она, отметив, что эта норма предлагается в связи с большим количеством нелегального оружия в стране.

Также, по словам Деканоидзе, планируется увеличить ответственность за оскорбление полицейского.

Александр Шумилин, УП

Темы: Деканоидзе полиция законы
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Комментарии — 3
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IP: 82.145.221.---bodyik03.10.2016 17:09
Незнаю як ви, а я її підтримую. За весь період поліції, мене ще ні разу не зупинили!!! Причина проста я непорушую правила, а до нової поліції завжди підозра на алкоголь якого я неживаю, проїзд на червоне світло, і т.д. і т.п. а їхній стрім в кущах це щось , я не хочу колобків з попередньої міліції. Я за зміни.
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IP: 85.223.209.---qqqq03.10.2016 16:53
"Хочемо уточнити міру проведення огляду водіїв на предмет алкогольного чи наркотичного сп'яніння без участі свідків", - сказала Деканоідзе.


А хуху не хохо?
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IP: 130.180.220.---Сашко Бабенко03.10.2016 16:29
як легко взнати чи будується поліцейська держава.
коли будується поліцейська держава то всі питання, що виникають у суспільства до поліцаїв ігноруються а всі питання, що виникають у поліцаїв до суспільства оформлюються як обов'язковість коритися поліцаєві.
суспільство хоче щоб було законодавчо вирішена проблєма коли в присутности поліцая тітушка вчиняє злочин.
на це в поліцайській державі буде повний ігнор.
а от непрофесіоналізм поліцая буде ховатися за вимогами закона повністю йому підкоритися.
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