В Киеве неизвестные отобрали у полицейского пистолет

В Киеве неизвестные вооруженные злоумышленники у полицейского отобрали пистолет для отстрела резиновыми пулями.



Об этом "Украинской правде" сообщили в понедельник в пресс-службе полиции охраны.



"Сотрудник полиции охраны приехал к месту службы, остановил свой автомобиль, из багажного отделения достал 2 комплекта спецсредств (один для себя, один - для партнера), закрыл машину, подошел к КП и услышал, как подъехало другое авто", – рассказал УП собеседник в полиции.



"Из него вышли двое неизвестных в масках с оружием, они, угрожая пистолетами, отобрали у него два комплекта спецсредств и барсетку. В ней были документы и его личное средство для отстрела резиновыми пулями", – отметили в пресс-службе.



Сейчас в столице объявлен план "Перехват".



Украинская правда