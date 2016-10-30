У Кличко 7 велосипедов, белый рояль и 8,5 млн евро - кому-то одолжил

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 17:28

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал наличные в сумме 194 500 долларов, 42 тыс. евро, деньги на счетах в банках, а также 8 515 020 евро и 741 514 долларов, одолженные третьим лицам.

Сведения об этом содержатся в электронной декларации Кличко за 2015 год.

По данным документа, в банках мэр Киева хранит 1013 евро, 5534 грн и 18 750 долларов. Также среди доходов Кличко указаны 2 623 440 грн, каким именно способом получен доход, указано "Прочее: Распределение дохода".

Также Кличко задекларировал два подарка в неденежной форме от Национального олимпийского комитета Украины, указав их размер (стоимость) - 513 и 609 соответственно. Как известно, подарки в форме денежных средств должны указываться, если размер таких подарков в течение года превышает 5 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Среди задекларированного имущества у мэра Киева - 7 велосипедов, белый рояль Yamaha стоимостью 960 000 грн, антикварные часы, 7 мужских часов, ювелирные изделия и часы, которые задекларированы на жену Наталию Егорову, два авто - Toyota и Land Rover, которые тоже задекларированные на жену, мотоцикл и платформа прицеп, а также надпись "Кличко" на украинском, английском и немецком языках.

Кличко владеет квартирой в Киеве, а жилой дом и земельный участок площадью 2500 кв.м. в н.п. Лютеж под Киевом также задекларированы на супругу. 

Кроме того Кличко является владельцем благотворительных организаций "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУДУЩИЙ КИЕВ" и "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД Кличко".

Обязательства Кличко по договорам страхования составляют 171 840 долларов и 135 096 грн.

Также мэр Киева задекларировал взносы в избирательный фонд в сумме 20 208 062 и 10 656 132 грн.

Украинская правда

Темы: декларация Киев Кличко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-замглавы Нацбанка: триллиона гривен наличных нет в Украине 30 октября 2016, 17:26
Новинский задекларировал гектара земли в РФ, антиквариат и портфель 30 октября 2016, 15:38
Ляшко задекларировал сотни тысяч долларов, квартиры, машины, офис и вилы 30 октября 2016, 15:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли
От ракетных ударов повстанцев в Алеппо погибли 38 гражданских – наблюдатели
Сутки в АТО: Без потерь, 4 бойца и 3 работника ГФС ранены
Белоус задекларировал почти $1 миллион и 140 тысяч евро наличными
Все новости
Буллинг

Дети-жертвы травли имеют психические расстройства во взрослом возрасте

Образование

В сеть выложили видео для учителей математики 1-4 классов