У Кличко 7 велосипедов, белый рояль и 8,5 млн евро - кому-то одолжил

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал наличные в сумме 194 500 долларов, 42 тыс. евро, деньги на счетах в банках, а также 8 515 020 евро и 741 514 долларов, одолженные третьим лицам.

Сведения об этом содержатся в электронной декларации Кличко за 2015 год.

По данным документа, в банках мэр Киева хранит 1013 евро, 5534 грн и 18 750 долларов. Также среди доходов Кличко указаны 2 623 440 грн, каким именно способом получен доход, указано "Прочее: Распределение дохода".

Также Кличко задекларировал два подарка в неденежной форме от Национального олимпийского комитета Украины, указав их размер (стоимость) - 513 и 609 соответственно. Как известно, подарки в форме денежных средств должны указываться, если размер таких подарков в течение года превышает 5 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Среди задекларированного имущества у мэра Киева - 7 велосипедов, белый рояль Yamaha стоимостью 960 000 грн, антикварные часы, 7 мужских часов, ювелирные изделия и часы, которые задекларированы на жену Наталию Егорову, два авто - Toyota и Land Rover, которые тоже задекларированные на жену, мотоцикл и платформа прицеп, а также надпись "Кличко" на украинском, английском и немецком языках.

Кличко владеет квартирой в Киеве, а жилой дом и земельный участок площадью 2500 кв.м. в н.п. Лютеж под Киевом также задекларированы на супругу.

Кроме того Кличко является владельцем благотворительных организаций "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БУДУЩИЙ КИЕВ" и "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД Кличко".

Обязательства Кличко по договорам страхования составляют 171 840 долларов и 135 096 грн.

Также мэр Киева задекларировал взносы в избирательный фонд в сумме 20 208 062 и 10 656 132 грн.

Украинская правда