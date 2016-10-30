В Киевской области избили оператора, который снимал сюжет о добыче песка
Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту избиения журналиста в с. Шпитьки Киево-Святошинского района.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 28 октября в с. Шпитьки Киево-Святошинского района, во время проведения следственных действий в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка, работниками местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия.
Во время осмотра на место происшествия прибыли журналисты информационного портала "СтопКор" для снятия видеосюжета о незаконной добыче песка.
В это время человек, который наблюдал за работой правоохранителей, начал препятствовать законной профессиональной деятельности журналистов и нанес видеооператору телесные повреждения.
По данному факту прокуратурой Киевской области безотлагательно было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.
Пострадавшему оказана первичная медицинская помощь.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Ход досудебного расследования контролируется прокуратурой области, решается вопрос об объявлении подозрения.
Украинская правда
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