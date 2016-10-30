Тимошенко живет на 30 сотках, у мужа фирма "Леди Ю" и авто 1983 года

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Воскресенье, 30 октября 2016, 21:16

Народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет 485 971 грн на банковском счету и 318 000 гривен наличных.

Согласно электронной декларации за 2015 год, у ее мужа Александра Тимошенко – 2 989 650 грн на счету в банке, а также 163 000 евро, 270 000 долларов и 360 000 гривен наличных.

Доходы Тимошенко состояли из зарплаты в Верховной Раде (75 616 грн) и средств на выполнение депутатских полномочий (80 559 грн).

Муж Тимошенко получил иностранный доход: 2 390 942 грн от Diafox Consulting Limited, 119 875 грн от Britico Product s.r.o, 693 183 грн от Toulouse Net LP, а также страховые выплаты в СК "Арсенал Страхование" в сумме 66 337 грн.

На приобретение товаров (работ, услуг) нардеп в прошлом году потратила 162 500 грн.

Тимошенко арендует дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области.

Она также имеет "другое право пользования" на "земельный участок под объектом аренды" в Козине площадью 1500 кв.м., а также на "земельный участок возле объекта аренды" площадью 1862 кв.м.

Владельцем дома и земли является Шарапова Татьяна Валерьевна, двоюродная сестра Тимошенко.

В декларации Тимошенко также указана квартира в Днепре площадью 59,4 кв.м. с припиской "Ошибочно не отменено регистрация. Квартира не принадлежит Тимошенко Юлии Владимировне".

Тимошенко задекларировала ювелирные изделия: серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Mikimoto, серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Chanel, кольцо с мелким драгоценными камнями Dinh Van, серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Cartier, подвеска с драгоценными камнями Chopard, 2 единицы бус с жемчужинами, кольцо с жемчугом и мелким драгоценными камнями, набор из сережек и кольца с драгоценными камнями.

Мужу Тимошенко Александру принадлежат мужские наручные часы Corum и Vacheron Constantin.

Ему также принадлежат автомобили Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года выпуска (стоил 1248000 грн) и ГАЗ 14 1983 выпуска, который стал его собственностью в 2014 году и стоил 79 700 грн.

Александр Тимошенко является конечным бенефициарным владельцем 9 компаний в Украине.

Из них он является 100% владельцем только компании "Леди Ю". В "Агросоюз Феникс" и "Фармасепт" он владеет 51%, в "Проект А" 50%, "Евразийский торговый дом" - 33,3%, "Геофорс", "Радекс-Триполье" и "Радекс групп" - по 25%, "Деосепт" - 15%.

Украинская правда

Темы: Тимошенко декларация
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IP: 185.145.105.---Titan30.10.2016 22:15
К чему этот сарказм УП? Декларация нормальная, машина у мужа Марседес 2014 г. Как и положено, зарабатывает муж - бизнесмен, а не так как у наших депутатов - содержат их жены миллионерши или сыновья, как у Луценко!
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