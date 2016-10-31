У Онищенко есть грецкий паспорт – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро установило наличие у депутата от "Воли народа" Александра Онищенко паспорта гражданина Греции.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 19 октября, сообщают "Украинские новости".

Детективы НАБУ обратились в суд с ходатайством о заочном аресте депутата с альтернативой залога 1,6 млрд гривен.

В определении суда указано, что правоохранителям не удалось установить текущее местонахождение депутата.

"В ходе досудебного расследования получены сведения, что Онищенко в своем распоряжении имеет частный самолет и может беспрепятственно путешествовать с паспортом гражданина Украины и паспортом гражданина Греции, постоянно меняя место своего пребывания", – сказано в нем.

Материалы о международном розыске Онищенко направлены в Интерпол.

Суд частично удовлетворил ходатайство и избрал Онищенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом суд обязал правоохранителей не позднее чем через 48 часов с момента задержания подозреваемого доставить его в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде ареста или его изменение на более мягкую меру.

Как известно, ранее специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители проверяют наличие у Онищенко паспорта гражданина какой-либо европейской страны.

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В данный момент он находится в Британии.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.