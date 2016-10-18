Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Онищенко: В Британии заявили, что экстрадиции ничто не мешает

Вторник, 18 октября 2016, 08:22
Дело Онищенко: В Британии заявили, что экстрадиции ничто не мешает

Промедление с процедурой экстрадиции нардепа от "Воли народа" Александра Онищенко не связано с требованиями британского законодательства.

Об этом сообщили в Королевской прокуратуре Великобритании на запрос DW. 

Согласно сообщению, украинские правоохранительные органы могут в любой момент обратиться к британским коллегам с запросом об экстрадиции беглеца, несмотря на то, что между Украиной и Великобританией нет соглашения об экстрадиции.

"Любая страна за пределами ЕС может напрямую обратиться с формальным запросом об экстрадиции в министерство внутренних дел", - говорится в ответе прокуратуры.

Украинские правоохранители уже несколько месяцев ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск.

В британской прокуратуре предположили, что единственной причиной, почему Киев пошел по этому пути, могут быть требования украинского законодательства относительно объявления в международный розыск перед подачей запроса об экстрадиции или желание установить местонахождение лица.

При этом отмечается, что в НАБУ не объяснили, почему в Великобританию не представлен запрос об экстрадиции нардепа-беглеца.

"По процедуре, мы не можем начать процесс экстрадиции без объявления Онищенко в розыск", - отметили в ответе НАБУ. На уточняющий вопрос, о котором процедуру говорится и по каким правовых норм она следует, в бюро не ответили.

В НАБУ отмечают, что ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск в октябре.

Как известно, 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму более 1,6 млрд гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоВеликобританияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
Все новости...
Реклама: