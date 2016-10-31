Добкин задекларировал арсенал оружия и вместе с братом одолжил 20 миллионов

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин задекларировал за 2015 год 12 млн грн, 470 тысяч долл., 30 тыс. евро наличными, его жена 500 тысяч долларов и 550 тысяч евро.

Об этом свидетельствуют данные из электронной декларации нардепа.

Добкин задекларировал земельный участок 16823 метра в Харькове с пометкой "Другой тип собственности", два дома 1136,9 и 127,6 кв.м. в Харькове и винный погреб 195,4 квадратных метра.

Также в его собственности есть квартира в Харькове 44,4 м.кв.

У его жены Аллы указываются квартиры в Киеве 79 кв. м. и 78,2 кв. м, земельный участок 16823 м. кв., жилой дом 1136,9 м. кв., жилой дом 127,6 м. кв. и винный погреб 195,4 кв. м.

Также она арендует два земельных участка 34000 и 28500 квадратных метров соответственно.

Добкины задекларировали: 9 ценных наручных часов, среди которых Rolex, Patek Philippe и Jaeger LeCoultre, 8 антикварных изделий (в том числе статуэтки), 12 икон, клюшки для гольфа, 13 наименований книг, 11 ювелирных изделий, сумку Hermes, две шубы, два набора мебели, 7 ружей, 10 карабинов, лампаду для перевозки благодатного огня, 3 комплектов посуды, 7 ваз, 5 подсвечников, 15 картин, охотничьи ножи, коллекцию красных и белых вин, коньяков, виски и прочее, (1780од) и сейф.

У Добкина, согласно декларации 3 автомобиля: Toyota (2007 года), Toyota (2012), Toyota (2013) и прицеп. Также у него есть водные средства Silver Hawk 520 и Bass Prote 520. У его жены Volkswagen Multivan (2012), Porshe 911 Turbo (2011), два водных средства и прицеп.

Жена Добкина также владеет 90% от общего капитала в обслуживающем кооперативе "Жилищно-строительный кооператив "Триумф", что составляет 2873663 грн. Она владеет 33% от общего капитала обслуживающего кооператива "Дачный кооператив "Вереск".

Добкин задекларировал 61594 грн заработной платы, 80559 грн возмещений за работу, 167900 компенсации стоимости найма гостиничного номера, 76280 грн - стипендия Почетного гражданина города Харькова, 3433911 грн - кредитных средств в "Приватбанке" и 10 млн гривен, которые он одолжил у Марка Добкин.

В то же время его брат, нардеп "Оппоблока" Дмитрий Добкин, в своей декларации также указал, что одолжил у Марка Добкина 10 млн гривен.

В банковской сейфовой ящике Добкин держит наличными 12 млн грн, 470 тысяч долл., 30 тыс. евро. Еще 100 тысяч долларов он держит в виде драгоценных металлов. Его жена держит в банковском ящике 500 тысяч долларов и 550 тысяч евро.

Указывается, что в 2015 году Добкин уплатил по кредиту в Приватбанке 4 093 390 и 52 564 гривен.

Украинская правда