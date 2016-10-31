Мэр Ирпеня - владелец семи квартир, в том числе в Польше

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Понедельник, 31 октября 2016, 21:17

Городской голова Ирпеня Владимир Карплюк владеет 20 земельными участками общей площадью около 2 га в Буче и Ирпене, а также семью квартирами, три из которых – в Польше.

Согласно информации, указанной в электронной декларации, в собственности мэра - земучастки в Ворзеле общей площадью 0,25 га., Буче – 1,4 га, Коцюбинском – 0,3 га (все – Киевская обл.).

Супруга мэра имеет девять земельных участков, в том числе 1,6 га - в Буче, 2,3 га - в Нижчей Дубечни (Киевская обл.).

Кроме того, Карплюк задекларировал четыре квартиры в Буче общей площадью 212 кв. м, три – в Польше общей площадью 182 кв. м.

Супруга Карплюка владеет семью квартирами в Буче, одной – в Киеве.

Карплюк и его супруга имеют по два дома в Буче, а также владеют восемью нежилыми помещениями и четырьмя офисами.

Мэр города владеет автомобилем KIA Ceed (2013 года выпуска), мотоциклом BMW K1600 (2012 года выпуска), супруга - автомобилем ВАЗ 21099 (2005 года выпуска).

Кроме того, супруга головы Ирпеня является собственником 50% акций в ООО "Бай Кар" и 75% - в ООО "Пиар Лайн", выступает конечным бенефициаром в этих компаниях.

Карплюк задекларировал доход за 2015 год от заработной платы в 75,6 тыс. грн, 42 тыс. грн – процент от банковских вкладов, 3,65 млн грн - от отчуждения недвижимого имущества, 189 тыс. грн - от сдачи в аренду.

Супруга мэра в прошлом году получила 60 тыс. грн зарплаты, 150 тыс. грн процентов на депозитах, 230 тыс. грн от продажи недвижимости, 200,3 тыс. грн – от продажи корпоративных прав, 183 тыс. грн – от аренды.

На банковских счетах у мэра - 222,6 тыс. грн, EUR16 тыс., у супруги – 1,77 млн грн.

При Карплюк имеет 1,9 млн грн и $350 тыс. наличных средств, супруга - 500 тыс. грн, $50 тыс. и EUR30 тыс.

Как указал Карплюк, он одолжил третьим лицам почти 10 млн грн.

Как известно, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Буче Анатолию Федоруку и секретарю горсовета.

21 июля в помещениях мэра Бучи Анатолия Федорука, а также его соратника - мэра Ирпеня Владимира Карплюка, прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в общем на 31 объекте.

Правоохранители подозревают обоих мэров в незаконной застройке лесов, им грозит минимум по шесть лет заключения.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

16 декабря 2015 года Верховный Суд Украины отказал в пересмотре решения, по которому семья Калетника должна вернуть государству 14,05 га лесов в Буче. Калетник находится в розыске с декабря 2014 года.

Интерфакс-Украина, Украинская правда

Темы: декларация
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