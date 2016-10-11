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ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради

Вівторок, 11 жовтня 2016, 20:09

Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку, а також секретарю міськради.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Спроби відкупитися не проходять. (...) Федоруку інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн. грн., а секретарю ради - 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду", - зазначив керівник ГПУ.

За його словами, в тексті підозри зазначені дуже відомі призвіща "щасливих "нових бучанців".

Обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

"Слідство планує відсторонити Федорука від займаної посади. В разі переховування його від слідства, ми змушені будемо оголосити його в розшук для затримання і арешту", - заявив Луценко.

Як відомо, 21 липня в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці закидали Федоруку і Карпюку у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

Українська правда

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Теми: ЛуценкоКиївська область
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