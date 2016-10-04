Трамп признал, что не платил налоги

1149 просмотров
0
Вторник, 4 октября 2016, 06:18

Кандидат в президента США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал публикацию своих налоговых данных за 1995 год, из которых  следует, что он 18 лет имел возможность не платить налоги.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками, передает ВВС.

"Как бизнесмен и как застройщик я легально использовал налоговые законы для своей выгоды, для выгоды своей компании, моих инвесторов и моих служащих. Честно говоря, я прекрасно использовал эти законы", - сказал он, добавив, что у него есть "фидуциарная обязанность" платить не больше налогов, чем того требует закон.

Трамп добавил, что использовал американские налоговые законы и свою предпринимательскую проницательность, чтобы выбраться из кризиса на рынке недвижимости в 1995 году.

Как известно, ранее The New York Times обнародовала данные о том, что Трамп объявил в налоговых декларациях об убытках в сумме $ 916 млн, что позволило ему 18 лет избегать уплаты некоторых федеральных налогов.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии 3 октября 2016, 20:57
Путин требует от США снять санкции 3 октября 2016, 18:11
РФ приостановила действие соглашения с США об утилизации плутония 3 октября 2016, 14:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Раде найдутся голоса для введения визового режима с РФ - Парубий
Нуланд летит в Москву говорить о Донбассе
Миятович обратилась к России с требованием освободить Сущенко
США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии
Все новости
Фото

В Китае стоит башня, которая поглощает из воздуха смог, а из грязи делают кольца

Еда

5 способов убедить человека питаться здоровой пищей