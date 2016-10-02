Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп не платив податки 18 років через збитки - ЗМІ

Неділя, 2 жовтня 2016, 06:53
Трамп не платив податки 18 років через збитки - ЗМІ

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в 1995 році оголосив в податкових деклараціях про збитки в розмірі $ 916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Газета, з посиланням на податкові звіти, що не публікувалися раніше, пише, що збитки були отримані на початку 1990 через неефективне управління трьома казино в Атлантік-Сіті, "нещасливу" спроба зайнятися бізнесом авіаперевезень, а також несвоєчасне придбання готелю Plaza на Манхеттені.

 
 

Трамп відмовився коментувати це питання. Співробітники його передвиборної кампанія випустили заяву, в якій не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

"Містер Трамп є висококваліфікованим бізнесменом, який несе відповідальність перед своїм бізнесом, сім'єю і співробітниками не виплачувати більше податків, ніж потрібно за законом", - йдеться в заяві.

Також адвокат Трампа надіслав до газети лист по електронній пошті, в якому стверджує, що публікація звітів незаконна, так як бізнесмен не дозволяв розкривати його податкові декларації.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
Усі новини...
Реклама: