Экс-"беркутовец" дал показания против "своих"

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Вторник, 4 октября 2016, 09:45

Экс-"беркутовец" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

Об этом сообщает "5 канал".

Мужчина сказал, что сожалеет о том, что произошло. Отвечая на вопрос, говорит ли он за все "Беркут", Шаповалов сказал: "Это я за себя говорю (что мне жаль)".

После полутора лет за решеткой бывший работник харьковского "Беркута" частично признал свою вину и даже назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

"Хочу отметить, что помповые ружья выдавались личному составу: Бондаренко Сергей, Рак, Мищенко, Войтенко, Белов. Это личный состав, который был с помповыми винтовками. Еще Бацких, Белецкий, Кобец, Мацюра, Павленко, Робко, Шевченко. Личным составом с "фортами" руководил Лукаш", – рассказал бывший спецназовец.

Обвиняемый сказал, что видел, как "беркутовцы" в Крепостном переулке били палками людей, но ничего не сделал. Он не отреагировал и тогда, когда спецназовцы стреляли.

"Шаповалов обвиняется в том, что как командир подразделения превысил свои служебные полномочия. Именно работники харьковского" Беркута "как мы считаем, нанесли телесные повреждения различной степени тяжести 110 лицам", – сообщил прокурор Александр Ковальчук.

Сам Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки. Адвокаты утверждают, что эта информация даст возможность различить других причастных к ранениям и убийствам евромайдановцев.

"Это важно, потому что кроме других знаков различия, фактически идентифицировать "беркутовцев" невозможно, поскольку они были в масках, забрало шлемов закрывали. Их лица очень трудно идентифицировать", – пояснил адвокат потерпевших Александр Мусиенко.

Прокурор утверждает, что показания Шаповалова очень важны. Фактически, он свидетельствует против других спецназовцев, что может помочь в доказании их вины. Речь идет и о командире харьковской роты "Беркута" Владиславе Лукаше, которого также обвиняют в превышении служебных полномочий.

На следующем заседании в Подольском суде 18 октября показания будут давать пострадавшие.

Темы: Беркут суд Евромайдан
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