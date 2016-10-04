Число погибших от отравления суррогатным алкоголем растет

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Вторник, 4 октября 2016, 12:33

По состоянию на утро 4 октября года зарегистрировано 85 случаев отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них уже 42 завершились летально.

Об этом во вторник сообщает Держспоживслужба.

Так, в Харьковской области количество пострадавших от отравления фальсифицированным опасным алкоголем составила - 66 человек, из них умерло - 29 человек (по состоянию на понедельник здесь умерли 27 человек):

Согласно сообщению ведомства, в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях по состоянию на 9:00 04.10.2016 новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано.

Как известно, 3 октября было зафиксировано 81 случай отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из которых 40 случаев закончились летально.

29 сентября силовики сообщили о задержании производителя суррогатной водки.

Ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛиГ" из Кировоградской области.

Во вторник в Минаграполитикы заявили, что проводят проверки по поводу отравления метиловым спиртом людей в Харьковской области.

Украинская правда

Темы: криминал Харьковская область
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