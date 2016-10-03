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Від смертельної сурогатної горілки загинули вже 40 осіб

Понеділок, 3 жовтня 2016, 12:18

Станом на ранок 3 жовтня року зареєстровано 81 випадок отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 40 випадків завершились летально.

Про це у понеділок повідомляє Держспоживслужба.

Так, в Харківській області за період з 1 по 2 жовтня 2016 року кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем становила - 62 особи, з них померло – 27 осіб.

В Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано.

Як відомо, станом на 30 вересня через вживання сурогатної горілки отруїлися 77 людей, з яких 38 померли.

29 вересня  силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки.

Раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

Українська правда

Теми: криміналУкраїна
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