Комитет ВР согласовал заявление об арестованных украинских журналистах

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Вторник, 4 октября 2016, 15:17

Комитет по иностранным делам поддержал обращение парламента по задержанию украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Об этом в кулуарах парламента заявила председатель комитета Анна Гопко, передает "Укринформ".

Также, по ее словам, на вечернем заседании Рада рассмотрит и заявление о запрете Меджлиса.

"Комитет провел заседание в 12:00. Мы приняли решение по двум постановлениям - осуждение и непризнание запрета Меджлиса, и так же по Сущенко заявление тоже было принято комитетом. Сегодня голосовать будем в 16 часов", - сказала она.

В то же время Гопко отметила, что пока комитет решил не выносить в сессионный зал заявления в бомбардировках в Сирии, так как это планировалось на согласительном совете.

По ее словам, документ требует доработки и дальнейшего согласования в связи с последними заявлениями США.

Как известно, 19 апреля подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела по крымского журналиста Николая Семены по статье российского законодательства в "сепаратизм" по публикации в СМИ.

в конце апреля Семену перевели в статус обвиняемого. 29 августа суд отклонил жалобу адвоката Семены на действия ФСБ.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовали Сущенко на 2 месяца.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: СМИ Росcия
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