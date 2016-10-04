Комітет ВР погодив заяву про арештованих українських журналістів

Комітет у закордонних справах підтримав звернення парламента щодо затримання українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

Про це в кулуарах парламенту заявила голова комітету Ганна Гопко, передає "Укрінформ".

Також, за її словами, на вечірньому засіданні Рада розгляне й заяву щодо заборони Меджлісу.

"Комітет провів засідання о 12 годині. Ми прийняли рішення по двох постановах - засудження й невизнання заборони Меджлісу, й так само по Сущенку заява теж була ухвалена комітетом. Сьогодні голосуватимемо о 16 годині", - сказала вона.

Водночас Гопко зауважила, що поки комітет вирішив не виносити до сесійної зали заяви щодо бомбардувань у Сирії, як це планувалося на Погоджувальній раді.

За її словами, документ потребує доопрацювання й подальшого узгодження у зв'язку з останніми заявами США.

Як відомо, 19 квітня підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста Миколи Семени за статтею російського законодавства про "сепаратизм" за публікації в ЗМІ.

в кінці квітня Семену перевели в статус обвинуваченого. 29 серпня суд відхилив скаргу адвоката Семени на дії ФСБ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.