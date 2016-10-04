В России объявили в розыск одного из лидеров УНА-УНСО

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Вторник, 4 октября 2016, 16:02

Одного из лидеров УНА-УНСО, экс-бойца ЗСУ и "Правого сектора" Игоря Мазура объявили в России в розыск якобы за подготовку диверсий и массовых провокаций в Москве.

Об этом сообщает пропагандистское издание "Лайф" со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

По его словам, кроме Мазура в розыск объявлен украинский адвокат Александр Золотухин и киевский юрист Николай Биллер, которые якобы также готовили диверсии.

"Игорь Мазур, по данным МВД РФ, находится на территории РФ с начала 2016 года и занимается вербовкой активистов для организации беспорядков в Москве", – заявил источник.

При этом сам Мазур в комментарии "Украинской правде" заявил, что находится в Киеве и не был в России в этом году.

Он напомнил, что еще с 2014 проходит в России по делу об участи в Чеченской войне вместе с убитым членом "Правого сектора" Александром Музычко, экс-лидером ПС Дмитрием Ярошем, братьями Тягнибок, Арсением Яценюком а также Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком, которые в мае получили 20 и 22,5 лет тюрьмы соответственно.

"Скажите, психически здоровый человек будет ехать на территорию той страны, где он проходит по уголовному делу, по которому 22 года тюрьмы дают?" – спросил он.

Мазур добавил, что до 15 апреля 2016 года был офицером ВСУ, а раньше воевал в добровольческих батальонах, в частности – "Правом секторе".

Украинская правда

Темы: Росcия АТО
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