КМИС: если бы были выборы - в ВР прошли бы 7 партий

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Вторник, 4 октября 2016, 16:15

Если бы парламентские выборы состоялись в конце сентября, в парламент по партийным спискам прошли бы семь политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты собственного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре.

Указывается, что большую поддержку, чем другие партии, получили бы "Батькивщина", "БПП" и "Оппоблок".

"За последние полгода поддержка ВО "Батькивщина" несколько снизилась, поддержка "Блока Петра Порошенко" в такой же степени возросла", - говорится в пресс-релизе организации.

За это же время поддержка "Оппоблока", "Самопомочи", Радикальной партии Ляшко и партии "Гражданская позиция" практически не изменилась.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в ВР происходили на конец сентября, то из всех граждан в возрасте от 18 лет 5,8% вычеркнули бы все партии, или испортили бы бюллетень, 22,3% - решили бы не участвовать в голосовании, 31,1% - не определились, за кого голосовать.

Если учесть, что те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы около 41% всех избирателей. Тогда голоса распределились следующим образом:

 
скриншот

Отметим, что партия депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Рабиновича и экс-члена этой фракции Евгения Мураева "За жизнь", по данным КМИС, проходит в парламент.

Партия "За жизнь" существует чуть больше двух месяцев. Она была создана 26 июля.

Эта партия "заходит" в парламент с седьмой позиции, якобы набирая 5,3% голосов.

Такие партии как ВО "Свобода", "УКРОП" и "Правый сектор" уступают ей более чем на 1%.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос с 16 по 26 сентября 2016 года.

Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Українська правда

Темы: Верховная Рада опрос виборы
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Комментарии — 4
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IP: 92.113.42.---Дідусь Іванович04.10.2016 18:05
Це не політичні партії, а громадські об'єднання під лідера. За лідерів недоцільно голосувати за пропорційною системою та ще й відразу до ВР. Якщо не має політичних партій народних депутатів слід обирати за мажоритарною системою, обирати без визначення рівня по вертикалі рад. А вже обрані після формування місцевих рад повинні делегувати кращих представників до облрад, де так само - найкращих до ВР, делегувати пропорційно електорату. Тоді буде взаємна відповідальність виборців і обраних...
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IP: 62.80.187.---bu_h04.10.2016 17:14
Просто этот опрос проплатила не одна косатая, а на паях с неизвестной партией "За життя". Косатой так дешевле, а зажиттятам надо отчитаться перед спонсором.
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IP: 91.196.156.---alfa_omega04.10.2016 17:11
чистая заказуха и реклама вот сиих бывших регионалов (За життя)
НАБУ по ним плачет, а не Парламент
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IP: 195.78.69.---Alex191704.10.2016 16:55
Этот вброс перваоапрельская шутка или кто-то не общается с людьми? А может это не в Украине был проведен опрос?
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