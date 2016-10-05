На границе с Польшей снова очереди – 1000 авто

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Среда, 5 октября 2016, 08:34

По состоянию на 8 утра 5 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоит 1000 автомобилей.

Такие данные приводит Западное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В частности, в пункте пропуска "Ягодин авто" застряли 220 авто, "Устилуг" – 200, "Рава-Руська" – 150, "Шегини" – 150, "Угринов" – 130, "Краковец" – 80, "Смильница" – 70 ". В ПП "Грушев" очередей не зафиксировано.

На границе с Венгрией наблюдаются 20 автомобилей в ПП "Вилок", а на границе с Румынией в ПП "Порубное" стоят 30 автомобилей.

На словацком и молдавском направлении очередей нет.

Украинская правда

Темы: граница Польша
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Комментарии — 2
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IP: 77.222.153.---_ABM_05.10.2016 09:41
chookmas:
Шановна редакціє!
...вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи....
Підтримую таку пропозицію !!!
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IP: 93.73.193.---chookmas05.10.2016 09:11
Шановна редакціє!
Замість того, щоб кожного дня рахувати кількість авто на кордоні з Польщею - вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи. Нехай контрабандисти на них потіють! Ви, взагалі, задавали собі питання, а як відмінять таки візовий режим, як люди будуть їхати на вихідні (для цього ж він надається, так?) до, припустимо, Кракова, якщо треба буде стояти добу в черзі на вїзд і добу на виїзд?
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