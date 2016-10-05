На границе с Польшей снова очереди – 1000 авто
По состоянию на 8 утра 5 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоит 1000 автомобилей.
Такие данные приводит Западное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.
В частности, в пункте пропуска "Ягодин авто" застряли 220 авто, "Устилуг" – 200, "Рава-Руська" – 150, "Шегини" – 150, "Угринов" – 130, "Краковец" – 80, "Смильница" – 70 ". В ПП "Грушев" очередей не зафиксировано.
На границе с Венгрией наблюдаются 20 автомобилей в ПП "Вилок", а на границе с Румынией в ПП "Порубное" стоят 30 автомобилей.
На словацком и молдавском направлении очередей нет.
Украинская правда
Шановна редакціє!
...вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи....
Замість того, щоб кожного дня рахувати кількість авто на кордоні з Польщею - вимагайте скасування малого прикордонного руху! Або його перенесення лише на 1-2 переходи. Нехай контрабандисти на них потіють! Ви, взагалі, задавали собі питання, а як відмінять таки візовий режим, як люди будуть їхати на вихідні (для цього ж він надається, так?) до, припустимо, Кракова, якщо треба буде стояти добу в черзі на вїзд і добу на виїзд?