Гройсману передали компромат на Насирова

Депутат от "Самопомичи" Андрей Журжий передал премьеру Владимиру Гройсману сведения о коррумпированности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и его первого заместителя Сергея Билана.

Об этом он заявил в среду во время заседания правительства, обращаясь к Гройсману.

"Антикоррупционную реформу очень трудно внедрять, когда фискальную службу возглавляют коррупционеры. И я на вашу просьбу в понедельник зарегистрировал обращение к правительству и передал лично вашим помощникам те обоснования, которые мы собрали в отношении руководителя фискальной службы и его первого заместителя", – сказал он.

Журжий попросил Гройсмана рассмотреть эти данные, "чтобы новый закон уже реализовывали новые некоррупционные руководители ДФС".

В свою очередь премьер заявил, что получил эти данные и пообещал их проработать.

В понедельник Журжий также опубликовал на "Экономической правде" колонку под названием "Пять причин уволить руководителя ДФС".

Олег Шанковский, УП