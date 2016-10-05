Депутаты упростили жизнь карикатуристам и пародистам

Верховная Рада разрешила использование литературных, художественных и музыкальных произведений для создания пародий, попурри или карикатур без согласия автора, но с указанием его имени и источника заимствования.



За принятие законопроекта №3586, который вносит изменения в закон об авторском праве, на заседании парламента в среду проголосовали 227 депутатов.



Во время обсуждения глава Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал тот факт, что депутаты вместо "неотложных вопросов" рассматривают подобные законопроекты, отметив, что "власть - сейчас это и есть пародия и карикатура". В то же время радикалы отдали свои голоса "за".



Член фракции "Батькивщина" Александра Кужель, в свою очередь, поблагодарила "КВНовцев", которые высмеивают политиков:



"Рисуйте мадонну с кошкой на руках с Гонтаревой, которая разорила банки, высмеивайте нас, потому что только так может действующая власть увидит, что к людям надо повернуться лицом", – сказала она.



За документ не голосовала фракция "Оппозиционный блок".



Принятый в целом законопроект авторства депутата от "Народного фронта" Николая Княжицкого предусматривает предоставление создателям разрешения на свободное использование в своих произведениях жанра "пародия, карикатура и попурри" произведений других авторов в предусмотренных законом пределах.



Документом также определяются понятия "пародия", "попурри", "карикатура" на основании правоприменительной практики ЕС.



В частности, "карикатура – произведение изобразительного искусства, которое является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения, в том числе персонажа произведения или имени персонажа произведения, по своему содержанию оно имеет комический, сатиристичний характер или направлено на высмеивание определенных лиц или событий".



Пародия определяется как "произведение, которое является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения или его части, по своему содержанию имеет очевидный комический, сатиристичний характер, или направлено на высмеивание определенных событий или лиц".



"Попурри – музыкальное или иное произведение, который является творческим подбором и расположением отрывков других правомерно обнародованных произведений, или имитирующие творческий стиль других авторов или исполнителей или других исторических эпох", – указано в документе.



Ожидается, что принятие законопроекта "будет способствовать реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере, повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, укреплению авторитета государства".



Валентина Романенко, УП