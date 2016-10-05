Нацсовет получил частоты для радиовещания на Крым

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получила первые частоты для FM-вещания на Крым и уже объявила конкурс для определения 4 радиостанций-победителей.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Укринформ".

"Сегодня на самом деле произошло великое событие - принято первое решение об организации вещания на территорию Крыма, потому что сегодня наконец мы получили частоты, на которые долго ждали", - сказал он.

"Они прошли международную координацию, нас поддержали Турция, Румыния, Болгария, дали нам добро на использование этих частот с применением 5-киловаттный передатчиков. Поэтому сегодня мы объявляем конкурс и за 3 месяца будем знать 4-х победителей - это 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым", - добавил Костинский.

Он отметил, что до этого не было целенаправленного FM-вещания крымскотатарских радиостанций на территорию Крыма. Сейчас частоты просчитаны непосредственно для новой башни, которая будет построена на территории Херсонской области, на Чонгаре.

"Надеюсь, что скоро мы уже будем ее иметь. Строительство башни требует длительного времени, но есть уверенность, что в течение 3-4 месяцев это произойдет", - подчеркнул член Нацсовета.

Костинский добавил, что в следующем году запланировано строительство еще одной башни - на Каланчаке, также для вещания на Крым.