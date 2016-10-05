Россия возит боевиков из Донбасса воевать в Сирию

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Среда, 5 октября 2016, 14:29

Россия усиленно привлекает частные военные компании и наемников для участия в войне в Сирии.

Об этом сообщает Главное разведуправление Минобороны Украины.

"Россия усиливает привлечение частных военных компаний к участию в боевых действиях в Сирии. С этой целью на оккупированных территориях Донбасса развернута сеть вербовочных пунктов", - сказано в сообщении разведки.

По данным разведки, за участие в войне в Сирии обещают несколько тысяч долларов США в месяц.

Кроме того, разведка сообщает о потерях со стороны боевиков и русских: один тяжело ранен и трое убитых военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ в результате подрыва на мине.

Темы: Сирия
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IP: 91.194.57.---двері мали рацію05.10.2016 16:00
Нехай всю вату звідти вивезе,і назад не вертає
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