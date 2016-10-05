ГПУ и адвокаты передают в Гаагу новые материалы по Евромайдану

Адвокаты Небесной Сотни самостоятельно собрали и передают в Международный уголовный суд новые материалы, свидетельствующие о совершении преступлений против евромайдановцев.

Об этом адвокаты Маркин Галабала и Павел Дикань сообщили в среду, передают Украинские новости.

По их словам суд в Гааге в 2015 году не выявил признаков масштабности и системности в преследовании активистов в ходе евромайдан.

В частности, Дикань сообщил, что по итогам 2015 прокурора МУСа установила 2 из 3 необходимых признаков для начала судебного разбирательства в Гаагском суде дела.

"На сегодняшний день офис прокурора заявил, что у него недостаточно материалов, чтобы сделать окончательные выводы необходимые для передачи дела на следующую стадию предварительного рассмотрения", - сообщил Дикань.

Адвокаты также сообщили, что в случае признания прокурором МУСа приемлемости поданных материалов дело может перейти на стадию комплиментарности, а затем будет передано в палату предварительного рассмотрения Гаагского суда.

В комментарии "УП" Галабала уточнил, что ранее Генпрокуратура передала в Гаагу материалы не самого высокого качества, однако сейчас в ведомстве делами Євромайдана занялись на новом уровне.

По его словам, сейчас в ГПУ работает совместная группа прокуроров с четырьмя адвокатами. Ожидается, что ГПУ вскоре также направит собственные матералы в МКС.

Как известно, 13 ноября в докладе прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда было отмечено, что во время столкновений на Майдане в Киеве были серьезно нарушены основные права человека, но не совершались преступления против человечности.